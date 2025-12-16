TFF'den ceza yağmuru: 248 futbolcu ve hakem için hak mahrumiyeti

Daha önce kamuoyuna yansıyan soruşturma kapsamında Kurul’a sevk edilen dosyalara ilişkin nihai kararlar açıklandı. Bu çerçevede, aralarında amatör statüdeki 197 futbolcunun da yer aldığı toplam 224 sporcu ile 24 hakem hakkında hüküm verildi.

Cezaya çarptırılanların büyük bölümünü genç ve amatör futbolcular oluştururken, uygulanan yaptırımların kademeli olması dikkat çekti.

Hafifletici nedenlerin (FDT 13) dikkate alınmasıyla verilen en düşük ceza 45 gün hak mahrumiyeti olurken, bazı isimler için bu sürenin 12 aya kadar çıktığı görüldü. En yoğun ceza dağılımı ise 3 ay ve 9 ay hak mahrumiyeti alanlar arasında gerçekleşti.

45 gün hak mahrumiyeti alanlar:

Abdulkadir Çelik, Abdulkadir Açar, Adar Alkan, Ahmet Demirelli, Ali Arkin Yılmaz, Alperen Kahraman, Arda Bayram, Arda Uysal, Aziz Demir, Aziz Can Temel, Bartu Saltan, Bekir Can Uğur, Berk Kırkıcı, Berkcan Cengiz, Buğra Özkan, Cenker Özdemir, Doğukan Bostan, Dolunay Göl, Efe Pehlivan, Ege Teomete, Ekin Arda Atmaca, Emir Can Yusuf, Emirhan Özer, Emirhan Tak, Emre Suna, Enes Nas, Enes Üstün, Enes Karaoğlu, Erdem Dağlı, Eyüp Ensar Bozkurt, Faysal Berdan Kaya, Görkem Özalper, Halef Keklik, Halit Rıfkı Yılmaz, Harun Akhan, Hasan Berke Kayacan, Mustafa Alşimşek, Mustafa Talha Öz, Muzaffer Doğan, Mücahit Emre Şahin, Oğuz Duman, Oğuzhan Çelik, Oruç Efe Gürlek, Osman Gümüş, Ozan Karabacak, Ömer Oğuz, Ramis Şahin, Salih Talha Kürçer, Selçuk Kaya, Sertan Sevener, Şerafettin Bodur, Taha Yeşilbaş, Tahsin Can Demiran, Talha Özler, Talha Enes Külekçi, Tunahan Öztürk, Tümer Oruç, Uğurkan Cebeli, Ulaş Deniz, Utkucan Buğra Boğa, Vefa Gültek, Yakup Kenar, Yakup Ekinci, Yasin Yaşar, Yiğit Siraç Çoban, Yusuf Eroğlu, Yusuf Uzabacı, Yusuf Enes Çınar, Abdulcebrail Akbulut, Ahmed Kağan Gürbüz, Arif Rışvanoğlu, Berat Badak, Berke Çelik, Bilal Güven, Buğra Çiçek, Burak Tolunay Sekin, Cengiz Alp Köseer, Emin Kaan Arslan, Emin Yakup Oktay, Emirhan Sefa Öz, Emre Nizam, Gökdeniz Bayrakdar, Hüseyin Emir İkiz, Kaan Mert Vardar, Kerem Yorulmaz, Mehmet Mustafa Çolak, Ömer Faruk Çalışkan, Ramazan Karakurt, Taha Batuhan Yayıkcı, Tarık Yusuf Karakaya, Tuğra Aygün Ergün, Ulaş Oktay Yıldız, Yasin Başaytaç, Yusuf Sertkaya, Yusuf Tursun.

3 ay hak mahrumiyeti alanlar:

Abdulmelik Hanalp, Ahmet Küçükaydın, Ahmet Sezer, Ahmet Arda Birinci, Ali Şentürk, Alperen Duman, Ayberk Deniz, Aziz Aztağaç, Bahadır Gölgeli, Baran Karakoç, Batuhan Uçan, Bedran Ekin, Berkay Yılmaz, Berke Şenözlüler, Buğra Can Yıldırım, Bulut Güç, Can Polat Kayan, Cenk Çalışkan, Demir Yavuz, Emirhan Al, Emre Derge, Ensar Sultansuyu, Eray Sürül, Eren Akar, Eren Altıntaş, Furkan Arslan, Furkan Eren, Haktan Yüce, Halil Can Durmuş, Halil Fatih Açıkgöz, Hasan Talha Ceylan, Hidayet Mert Demir, Hulusi Terzioğlu, Hüseyin Eşkol, İbrahim Çam, İnan Mengütaş, İsa Satici, Kemal Aksu, Koray Ege Sağım, Mert Gayip, Muhammed Gelturan, Muzaffer Dolu, Mustafa Çiçek, Mustafa İnan, Okan Sarı, Ömer Çetinbaş, Ömer Faruk Kurt, Ömer Latif Ateş, Ömer Yiğit Kirişkuzu, Sami Aras, Selahattin Özen, Utku Büyükköse, Yusufcan Kutlu.

6 ay hak mahrumiyeti alanlar:

Ahmet Arda Çakmak, Deniz Tığlıoğlu, Efe Alp Uysal, Egemen Günce, Emirhan Yılmazer, Emirhan Adak, Emirhan Esemen, Ertuğ Yakan, Fatih Kılıç, Kaan Gücavlı, Mehmet Emin Mumcu, Mehmet Eren Aktaş, Murat Eltürk, Mutlu Arda Alim, Sefa Gülay, Semih İlgün, Şevki Çoban, Talha Gök, Tugay Keleş, Umut Akpınar, Yunus Emre Yıldız, Yusuf Tan Reis.

8 ay hak mahrumiyeti alanlar (hakem):

Ahmet Karaatay, Barış Sun, Berkay Salman, Deniz Caner Özaral, Fatih Gemici, Fevzi Erdem Akbaş, Furkan Arıoğul, Furkan Aksuoğlu, Hakan Ergin, Halil İbrahim Balsatan, Mehmet Özgür İşbilen, Mustafa Güçer, Ömer Faruk Sağır, Tolga Akbaba, Tolga Tuna, Yiğit Çam, Melih Kurt, Mertcan Tubay.

9 ay hak mahrumiyeti:

Abdullah Doğukan Yaldız, Ali Kubilay Altunay, Ali Osman Döner, Berk Zerenman, Berk Demirtaş, Berkay Özdeniz, Berkay Güntay, Berke Açan, Buğra Serhat Güneş, Emir Yıldız, Emre Nuri Bilgin, Emrullah Eren Kozan, Fırat Güleryüz, Gökdeniz Kara, Hakan Berfun Sayar, Halil Gürkan Erdoğan, Mehmet Ali Akın, Mehmet Mert Pala, Mehmet Tuğrul Başkan, Recep Metin, Salih Oktay, Talha Garip, Taner Türk, Semih Berk Çakır.

10 ay hak mahrumiyeti:

Kemal Dizdar, Osman Oğurlu, Yasin Mert Karahan.

12 ay hak mahrumiyeti:

Baraa Kaya, Çağatay Faik Gümüşkaya, Saruhan Fındıkcı, Bedirhan Yiğitbaş, Cihan Ölmez.

Ceza tayinine yer olmayanlar:

Kemal Kaan Kılıç, Mahmut Emin Kabul, Mert Aydın, Osman Erol.