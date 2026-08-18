TFF’den çocuk futbolcular için yeni transfer dönemi: Fahiş bedellere karşı yeni sistem

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, talimatta yapılan değişikliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni düzenlemeyle TFF'nin önceden belirlediği makul tutarın ilgili hesaba yatırılması ve anne-babanın onayının alınması durumunda çocuk futbolcuların başka bir kulübe transfer olabilmesinin önü açıldı.

Aküzüm, yeni sistemin transfer sürecinde kulüpler ile çocuk futbolcuların hakları arasında denge sağlamayı amaçladığını belirterek, "Bu işlemle transfer, kulübün tek taraflı olarak belirleyeceği ve kimi zaman ailelerin karşılayamayacağı rakamlara bağlı olmaktan çıkarılıyor. Düzenlemenin temelinde iki meşru menfaat arasında denge bulunuyor. Bir tarafta yıllarca antrenör, tesis, eğitim ve organizasyon yatırımı yaparak futbolcu yetiştiren kulübün ekonomik hakkı; diğer tarafta reşit olmayan çocuğun üstün yararı, sportif gelişimi ve ailesinin onun geleceğine ilişkin karar verme hakkı var." ifadelerini kullandı.

"Uzun yıllardır kanayan bir yaraya neşter vurduk"

Türkiye'de yaklaşık 500 bin amatör lisanslı futbolcunun bulunduğunu ve bu sayının her yıl arttığını kaydeden Aküzüm, bazı kulüplerin çocuk futbolcuların serbest bırakılması karşılığında yüksek bedeller talep edebildiğine dikkati çekti.

Aküzüm, "Milletimizin evlatları futbol oynarken bunun bir istismar aracına dönüştürülmesine engel olmak istedik. Bazı durumlarda kulüpler, çocuklarımızın serbest bırakılması için fahiş rakamlar talep ederek sistemi suistimal edebiliyordu. Evlatlarımızın futbol sevgisini, gelişimini ve geleceğini korumak TFF’nin en doğal görevlerinden biridir. Bu reformla uzun yıllardır kanayan bir yaraya neşter vurduk. Çocuklarımızı korurken onları gerçekten yetiştiren kulüplerimizin emeğini ve meşru haklarını da gözeten dengeli bir sistem kurduk." değerlendirmesinde bulundu.

Yetiştirici kulüplerin hakları korunacak

Düzenlemenin yetiştirici kulüplerin haklarını ortadan kaldırmadığını vurgulayan Aküzüm, futbolcunun yaşı ilerledikçe yetiştirme bedellerinin ve kulüplerin ekonomik haklarının da güçlendiğini ifade etti.

Futbolcunun 18 yaşını doldurmasının ardından profesyonel sözleşme ve amatör transfer sistemine ilişkin hükümlerin devreye girdiğini aktaran Aküzüm, "Böylece gerçek anlamda futbolcu yetiştiren kulüplerin emeği korunurken çocukların yüksek bedeller üzerinden bir transfer veya pazarlık unsuruna dönüşmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor." şeklinde görüş belirtti.

"Önemli bir yapısal reform"

Türkiye'nin bu alanda dünyadaki uygulamalarla aynı yönde ilerlediğini dile getiren Aküzüm, düzenlemenin hem çocuk futbolcuları hem de altyapıya yatırım yapan kulüpleri korumayı amaçladığını belirtti.

Aküzüm, "TFF’nin attığı adım, çocuk futbolcunun ekonomik bir meta veya pazarlık aracına dönüşmesini engellerken altyapıya gerçekten yatırım yapan kulüplerin haklarını koruyan, Türk amatör futbolunda önemli bir yapısal reform niteliği taşıyor." açıklamasını yaptı.