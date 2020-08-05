TFF'den 'harcama limiti' açıklaması

05 Ağustos 2020

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bazı kulüplerin tepkisine neden olan harcama limitlerinin hesaplanmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, federasyonun kulüplerin isteği ve desteğiyle Türk futbolunun geleceği için limitsiz harcama düzenini kontrol altına almak amacıyla UEFA standartlarında bir mali denetim sistemini 1 yıl önce hayata geçirdiği hatırlatılarak, "Takım Harcama Limitleri, kulüplerimiz tarafından beyan edilen ve bağımsız denetçiler tarafından onaylanan finansal raporlar esas alınarak tespit edilmektedir. Tüm kulüpler için limitler aynı hesaplama metotları ile belirlenmektedir. Kulüp Lisans Kurulu, tarafına iletilen bu çalışmaları değerlendirerek kamuoyuna açıklamaktadır." denildi.

Kulüplerin sürdürülebilir ve sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması için getirilen bu sistemin uygulanmaması veya esnetilmesi durumunda yaşanacak zararın gözden kaçırılmaması gerektiği vurgulanarak, "TFF, Türk futbolunun yarınları için talimatı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir. Futbolumuzun kaos ortamına sürüklenmemesi için kulüplerimizin görev ve sorumluluklarının bilinciyle hareket edeceklerine inancımız da tamdır." ifadeleri kullanıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformundan da takip edileceği üzere halka açık futbol kulüplerinin borçluluk oranlarının sürdürülebilir olmaktan çıktığına dikkati çekilerek, şu görüşlere yer verildi:

"2010 yılında halka açık 4 futbol kulübünün toplam finansal borcu 329 milyon lira iken 2019 yılı açıklanan son verilere göre bu tutar 17,5 kat artarak 5,8 milyar liraya ulaşmıştır. Halka açık 4 kulübümüzün 2010 yılında 827 milyon lira olan toplam yükümlülükleri 10 kat artarak 2019 yılında 8,4 milyar liraya çıkmıştır. Son açıklanan verilere göre, kulüplerin öz kaynak açığı toplam 2,5 milyar liradır. Diğer bir deyişle, borçları varlıklarından 2,5 milyar lira fazladır. Bu olumsuz finansal tablo kulüp harcamalarının kulüp gelirlerinin çok üzerinde gerçekleşmesi sebebiyle ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı tüm kulüplerimiz için harcamalara limit getirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Ayrıca Türk kulüplerinin UEFA müsabakalarına katılabilmesi için, gerek UEFA Finansal Fair Play Talimatı'na, gerek de TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na uymaları gerektiği UEFA tarafından şart konulmuştur."

Harcama limitlerinin hesaplanmasıyla ilgili bilgilendirme

TFF, harcama limitlerinin nasıl hesaplandığı yönünde de bir bilgilendirme yaptı.

Hesaplamada 2 yöntemin kullanıldığı vurgulanarak, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında iki yöntem ile bulunan tutarların ortalaması alındığı kaydedildi. Bu yöntemlerden birinde negatif sonuca ulaşılması halinde, harcamanın negatif olması halinde, diğer yöntem ile hesaplanan tutarın ortalama için kullanıldığı belirtildi.

2021-2022 sezonunda ise iki hesaplamadan düşük olanın alınacağı vurgulanarak, "Tüm kulüplerimizin takım harcama limitleri açıklanan yöntem ve sistemle hesaplanmaktadır. Herhangi bir kulübümüze farklı bir yöntem ya da sistem uygulanması söz konusu bile değildir. Yöneticilerimiz ve kulüplerimizin mali işler ve finans bölümlerinden sorumlu profesyonelleri, TFF Kulüp Lisans Kuruluna ilettikleri belgeler sonucunda nasıl bir limite sahip olacaklarını önceden kolayca hesaplayacak bilgi ve yeteneğe sahiptirler." değerlendirmesinde bulunuldu.

Özdemir: Harcama limitleri kulüpler için sürpriz olmadı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, federasyonun açıkladığı harcama limitlerinin kulüpler tarafından önceden bilindiğini söyledi.

Medipol Başakşehir'in Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesinde turuncu-lacivertli takımın kamp yaptığı oteli ziyaret eden Nihat Özdemir, açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir, kulüplerin verdiği rakamlar doğrultusunda harcama limitlerinin belirlendiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bugün zaten Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi olarak çok geniş bir açıklama yaptık. Finansal Fair-Play kriterleri konusunda açıklamamızı zaten okuduğunuz zaman bütün kamuoyunun merak ettiği soruların cevapları orada açık ve net olarak belli. Netice olarak onlar bilançolarını verdiler, bizim Finansal Sicil Kurulumuz da onu inceledi ki çok etkili ve bilgili bir kurul. Sonra CEO'ları, hepsi bu rakamları biliyorlardı, onlara sürpriz olmadı. Zaten birçok kulübümüz bugün açıklama yaptı, 'Biz bu rakamları zaten tahmin ediyorduk, hesaplamıştık.' diye. Kulüplerin verdikleri bilgilere göre bu hesaplamaları yaptık ve her takımın harcama limitleri ve bunun yüzde 15 üzeri olan rakamları da kamuoyuna açıkladık. Eğer buralarda bir yanlışlık varsa veya ilave gelir gelirse onu da kurulumuz inceleyecektir. Gereken arttırımları varsa, onları da yapacağız."