TFF'den Jose Mourinho ve Okan Buruk kararı

Derbi sonrasında yaşanan olaylar ve yapılan açıklamalar nedeniyle iki kulübün yöneticileri, teknik sorumluları ve futbolcuları çeşitli sebeplerle PFDK'ya sevk edildi.

Okan Buruk ve José Mourinho PFDK'ya sevk edildi

TFF'nin açıklamasına göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho, müsabaka sonrasında yaptıkları açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Okan Buruk, futbolun itibarını zedeleyici ifadeler kullandığı için, Mourinho ise hakaret içeren açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi. Her iki teknik direktör de tedbirli olarak sevk edildi.

Futbolcular ve Kulüp yöneticileri de sevk edildi

TFF tarafından yapılan açıklamada, Galatasaray futbolcusu Mauro Icardi'nin talimatlara aykırı hareketi nedeniyle, Fenerbahçe'den ise Mario Branco, Okan Özkan, Stefano Rapetti, Manuel Nunes ve Sandro Zufic'in aynı şekilde talimatlara aykırı davranışları nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi. Ayrıca, Galatasaray antrenörü Serhat Doğan, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen diğer isim oldu.

Saha olayları ve çirkin tezahüratlar da gündemde

Derbi sırasında her iki kulüpten de çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle sevkler yapıldı. Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, aynı zamanda saha olayları nedeniyle de PFDK'ya sevk edildi. TFF, her iki kulübe de futbolda fair play ve disiplinin sağlanması adına bu tür davranışların önlenmesi gerektiği mesajını verdi.

TFF, derbi sonrası yaşanan disiplin ihlallerine ilişkin sürecin takip edileceğini ve gerekli yaptırımların uygulanacağını duyurdu. PFDK'nın alacağı kararlar, kulüp ve teknik ekiplerin gelecek maçlardaki durumlarını etkileyecek.