TFF’den kulüplere sağduyu çağrısı: Futbol iklimini korumalıyız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüp yöneticilerinin futbolun marka değerini ve kardeşlik iklimini olumsuz etkileyen açıklamaları karşısında kamuoyuna bir açıklama yaparak kulüplere sağduyu çağrısında bulundu. TFF, yeni yönetim olarak futbol camiasında adalet ve kardeşlik iklimi oluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

TFF açıklamasında, "Seçildiğimiz günden bu yana futbol ailesinin tüm üyeleriyle iletişim içinde olup, futbol ortamında adalet ve kardeşlik iklimini oluşturmak için hassasiyetle çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bu süreçte iyi niyetlerine karşın, zaman zaman uyumsuz ve destekleyici olmayan tutumlarla karşılaştıklarını vurgulayan TFF, futbolun temel sorunlarına yönelik çabaların bu tür açıklamalarla zedelenmemesi gerektiğini dile getirdi.

Federasyon, "Ne yazık ki futbolun temel sorunlarını unutturup, yüzeysel çekişmelerle futbolun marka değerini hak ettiği yere koyamayacağımızı defalarca dile getirdik" şeklinde açıklama yaparak, kulüplerin kendilerine yakışır şekilde hareket etmelerini ve futbol ailesinin kalıcı değerlerine uygun bir tutum sergilemelerinin önemini vurguladı.

TFF ayrıca, yeni bir döneme girdiklerini ve bu dönemde adil, şeffaf bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirtti. Federasyon, "Yola çıkarken Türk futbolunda adil, şeffaf ve herkese eşit mesafede bir yönetim olacağımızı ve tüm gücümüzle bunun için samimiyetle çalışacağımızı söyledik. Bu yolu tüm futbol ailesinin paydaşlarıyla el ele vererek yürüme arzusundayız" diyerek kamuoyuna sağduyu çağrısını yineledi.