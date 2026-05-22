TFF'den pankart kararı: Seremoni uygulaması kaldırıldı

Federasyondan yapılan açıklamada, kararın Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alındığı belirtilerek, UEFA ve FIFA uygulamalarına uyum sağlanmasının yanı sıra kulüp ve futbolculardan gelen talep ve görüşlerin de dikkate alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda UEFA ve FIFA uygulamalarına uyum sağlanması, ayrıca kulüp ve futbolculardan gelen talep ve görüşlere istinaden maçlarda seremoni ve ısınmaya pankartla çıkılması uygulamasına son verilmiştir" denildi.