TFF'den son dakika yabancı VAR açıklaması! (Süper Lig'in ikinci yarısında yabancı VAR mı olacak?)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün saat 13.30'da Riva'da gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig’in ikinci yarısında uygulanacak olan önemli bir kararı açıkladı. Kritik toplantıda, yabancı VAR hakemi uygulamasının devreye girmesi kararlaştırıldı.

Resmi açıklamaya göre son günlerde gündemde olan 'Yabancı VAR' uygulamasının ligin ikinci yarısından itibaren hayata geçirilmesi planlanmakta olduğu açıklandı. Yabancı hakemler yalnızca VAR hakemi olarak görev alacağı açıklanırken Süper Lig maçlarında ise orta hakem, yan hakem ve dördüncü hakemlerin Türk olması kararı alındı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alınmıştır. Söz konusu geçiş sürecinin, genç hakemlerimizin gelişimine ve yetkinlik kazanmasına imkan tanıyacağı değerlendirilmektedir. Bununla beraber, genç hakemlerimizin gelişimini ve yetkinliğini en üst seviyeye taşıyarak, Türk futbolunu tamamen yerli hakemlerle yönetme hedefimiz yönündeki çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürdürülecektir. Hakemlik sistemindeki bu yapısal dönüşümün futbol iklimini olumlu yönde etkilemesi adına disiplin talimatında ve diğer talimatlarda gerekli tüm revizyonlar yapılacaktır."