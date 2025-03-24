TFF'den Süper Lig maçlarının erteleneceği iddialarına ilişkin açıklama!
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine yönelik kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Federasyon maçların ertelenmeyeceğini, planlanan tarihte oynanacağını kaydetti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig maçlarının erteleneceğine yönelik iddialara cevap verdi. TFF, Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarının ertelenmeyeceğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır." denildi.
29. hafta maç programı
TFF tarafından açıklanan 29. hafta maç programı şöyle:
28 Mart 2025
Antalyaspor - Alanyaspor 16:00
Kayserispor - Hatayspor 16:00
Konyaspor - Gaziantep FK 20:30
Bodrum FK - Fenerbahçe 20:30
29 Mart 2025
Sivasspor - Adana Demirspor 13:30
Trabzonspor - Göztepe 16:00
Samsunspor - Kasımpaşa 16:00
Beşiktaş - Galatasaray 20:30
31 Mart 2025
Eyüpspor - Başakşehir 20:00
BAY - Ç. Rizespor 21:00