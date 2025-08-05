TFF'den UEFA kararı: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in ilk hafta maçları ertelendi
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 1. haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe - Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Karagümrük - Başakşehir maçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. UEFA turnuvalarında mücadele eden kulüplerin talepleri doğrultusunda ertelenen maçların oynanacağı yeni tarihler TFF tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu maçlarında mücadele edecek takımların yoğun fikstürü nedeniyle Süper Lig’in 1. haftasında oynanacak üç karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu.
TFF’den yapılan açıklamada, Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir maçlarının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.
Söz konusu müsabakaların oynanacağı yeni tarihler daha sonra ilan edilecek.