TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonunda Türkiye Kupası müsabakalarında uygulanacak kadro kurallarına ilişkin geçici düzenleme yaptı.

Buna göre Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüpleri, A takım listesine kaydedemedikleri Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcular ile yabancı uyruklu oyuncularını belirlenen koşullarla Türkiye Kupası'nda görevlendirebilecek.

Süper Lig ekiplerine 14 yabancı sınırı

Yeni düzenlemeye göre Süper Lig kulüpleri, Türkiye Kupası maçlarında müsabaka isim listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazabilecek.

Trendyol 1. Lig ekipleri ise müsabaka kadrosunda en fazla 8 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Bu takımlarda aynı anda sahada yer alabilecek yabancı futbolcu sayısı ise 6 ile sınırlandırıldı.

Yapılan bu düzenlemenin, 26 Ağustos 2026 itibarıyla kulüplerin kadrosunda bulunan ve sözleşmesi devam eden futbolcuları kapsayacağı duyuruldu.