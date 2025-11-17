Ek transfer sezonu gelecek mi? TFF yeni kararı duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 10 Kasım 2025’te FIFA’ya ilettiği ilave transfer dönemi başvurusunun reddedildiğini açıkladı. FIFA’nın 15 Kasım’da gönderdiği resmi yanıtta, talebin “uluslararası transfer düzenlemeleri” doğrultusunda uygun bulunmadığı bildirildi.

Açıklanan takvim işleyecek

Karar sonrası profesyonel liglerin daha önce açıklanan takvime göre devam edeceği belirtildi.

TFF, amatör futbolcularla ilgili transfer sürecinin ise 27 Kasım 2025’e kadar sürdüğünü hatırlatarak, kulüplerin bu kapsamda belirli yaş kriterlerindeki genç oyuncuları kadrolarına dahil edebileceğini duyurdu. Buna göre:

TFF 3. Lig kulüpleri, 01.01.2005 ve sonrası doğumlu futbolcuları bu tarihe kadar tescil ederek müsabaka isim listesine ekleyebilecek.

TFF 2. Lig statüsünde, 01.01.2005 doğumlu ve en az 6 ay kulübünde tescilli amatör futbolcular, A Takım Listesi’ne yazılmadan maç kadrosuna dahil edilebilecek.

Ayrıca yapılan düzenlemeyle, 2. ve 3. Lig için 2005 ve sonrası doğumlu amatör futbolcuların, 6 ay bekleme şartı olmaksızın oynatılabilmesine imkan tanındığı vurgulandı.

Statü değişikliği açıklandı

TFF, kulüplerin kadro planlamasında yaşanan sıkıntıları gidermek üzere TFF 2. Lig statüsünde değişikliğe gitti.

Eski metinde, yalnızca 01.01.2005 ve sonrası doğumlu profesyonel futbolcuların A Takım Listesi’ne yazılmaksızın oynatılmasına izin verilirken; TFF, yapılan değişikliğin kulüplere esneklik sağlayarak genç oyuncuların daha fazla süre almasının önünü açacağını belirtti.