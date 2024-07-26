TFF'nin yeni dönem kurul üyeleri ve başkanları belirlendi
Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yeni dönemin Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) başkan ile üyeleri belli oldu. Tahkim Kurulu'nda Ali Günay, Profesyonel Disiplin Kurulu'nda Celal Demirtürk ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda Yiğit Örnek, başkanlık görevlerine getirildi.
İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun belirlediği üç kurulun başkan ve üyeleri belirlendi.
Tahkim Kurulu
Başkan: Ali Günay.
Asil Üyeler: Cevat Okutan, Yavuz Aksoy, Abdurrahman Alp Beyaz, Ali Atay, Fatih Erdöl, Bülent Savtok.
Yedek Üyeler: Deniz Gül, Güvenç Mehmet Uzun, Muhammet Yusuf Dündar, Ali Salihoğlu, Nafiz Özgür Rifaioğlu, Feyat Kıyak.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
Başkan: Celal Demirtürk.
Asil Üyeler: Gökhan Karaburun, Taha Çalık, Ersin Yücel, Serhat Çetin, Muammer Küçük, Mehmet Erol.
Yedek Üyeler: Yaşar Kaya Yılmaz, Hasan Basri Pehlivan, Ziya Koç, Emre Karapınar, Ahmet Şahin, Harun Kaya.
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu
Başkan: Yiğit Örnek.
Asil Üyeler: Yasemin Yanardağ Özer, Taner Aktaş, Mutlu Aydın Güneşli, Köksal Kızıltaş, Levent Çağlancı, Kerem Tufan.
Yedek Üyeler: Haldun Şeref Yüksel, Hulusi Yılmaz, Reyhan Merve Caşın Ağcagül, Rahmi Kuşçu, Semih Albayrak, Oğuzhan Özbaş.