THY Avrupa Ligi'nde bu hafta...
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde beşinci çift maç haftasında 18 karşılaşma yapılacak.
AA
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Lacivert-beyazlılar, 22. hafta mücadelesinde 17 Ocak Cuma günü deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko, 21. hafta maçında 15 Ocak Çarşamba günü Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, organizasyonun 22. hafta müsabakasında da 17 Ocak Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Litvanya ekibi Zalgiris'i ağırlayacak.
Ligde maç programı