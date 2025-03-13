THY Avrupa Ligi'nde heyecan Anadolu Efes-Bayern Münih maçıyla sürüyor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın TSİ 22.30'da Bayern Münih'e konuk olacak

Bu sezon çıktığı 28 maçta 14 galibiyet, 14 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde 11. sırada yer alırken, oynadığı müsabakaların 17'sini kazanan ve 11'inden mağlubiyetle ayrılan Bayern Münih 5. sırada bulunuyor. İki takım arasında bu sezon oynanan ilk karşılaşmada Anadolu Efes, evinde Bayern Münih'i 101-90 mağlup etmişti.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 617. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 616 maçın 329'unu kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.