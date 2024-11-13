THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 10. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligin 10. haftasında Anadolu Efes, yarın İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacak. Fenerbahçe Beko ise 15 Kasım Cuma günü Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak.
Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın ve 15 Kasım Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.
Ligde 5 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak. Wizink Center'daki müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak. Son 4 maçını kazanan 7 galibiyete sahip Fenerbahçe Beko ise 15 Kasım Cuma günü TSİ 21.00'de Zalgirio Arena'da Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak.
THY Avrupa Ligi'nin 10. hafta maç programı (TSİ)
14 Kasım
21.00 Maccabi Playtika Tel Aviv (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan)
22.00 ASVEL (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)
22.30 Bayern Münih (Almanya)-ALBA Berlin (Almanya)
22.30 Baskonia (İspanya)-Monaco (Fransa)
22.45 Real Madrid (İspanya)-Anadolu Efes
15 Kasım Cuma
21.00 Zalgiris (Litvanya)-Fenerbahçe Beko
22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)
22.30 Partizan (Sırbistan)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
22.30 Barcelona (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)