THY Avrupa Ligi'nin en iyi başantrenörü Ergin Ataman seçildi
Anadolu Efes'i çalıştıran Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonunun en iyi başantrenörü seçildi.
Organizasyondan yapılan açıklamada sezonun en iyi başantrenörü ödülüne, 55 yaşındaki Ataman'ın layık görüldüğü belirtildi.
18 oyun 12'sini alarak ödülü kazanan Ergin Ataman yönetiminde Anadolu Efes, geçen sezon tarihinde ilk kez THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşırken, ING Basketbol Süper Ligi'nde de kupaya uzanmıştı.
Geçen sezonun en iyi başantrenörü kategorisinde Ataman'ın ardından Bayern Münihli Andrea Trinchieri ikinci, AX Armani Exchange Milanlı Ettore Messina üçüncü ve Barcelonalı Sarunas Jasikevicius dördüncü sırada yer aldı.