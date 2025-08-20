TMOK ile TikTok önemli bir iş birliğine imza attı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile sosyal medya platformu TikTok arasında iş birliği anlaşması imzaladığı duyuruldu.

Ataköy Olimpiyatevi'nde düzenlenen imza törenine TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Birsel Vardarlı Demirmen, TikTok Türkiye, Orta ve Güney Asya Küresel İş Çözümleri Lideri Barış Aldanmaz ile TikTok Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya Operasyon Lideri Melis Çağlar katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan TMOK Başkanı Gülüm, TikTok'un dünya çapında bir marka olduğuna değinerek "Bu anlaşma, bugüne kadar Türkiye'de spor konusunda yapılmış anlaşmaların çok ötesinde. Özellikle genç kitlelerle olan ilişkisi açısından dünyanın belki de en önemli markası. Kendileri, TMOK'un yeni dönem stratejisini destek olmaya ve 4 yıl boyunca bizimle iş birliği yapmaya karar verdi." diye konuştu.

"TikTok'un bize büyük katkı yapacağını düşündük"

Gülüm, TikTok'un kendilerine büyük katkı sağlayacaklarını düşündüklerini belirtip, şu açıklamalarda bulundu:

Türkiye genelinde sosyal medya kullanıcıları günlerin 2 saat 40 dakikasını sosyal medyaya ayırıyor. Gençlerin yaklaşık yarısı her gün 4 saat sosyal medyada vakitlerini geçiriyor. Yaklaşık yüzde 12'si ise 7 saatlerini sosyal medyada geçiriyor. Burada çok önemli fark oluşturan bir kurum TikTok. Kullanıcılar ortalama günde 1 saatlerini bu platformda geçiriyorlar. Fakat Z kuşağı 1 saat 45 dakika kalıyor. TMOK için bundan daha büyük bir fırsat olamaz. TikTok'un bizim felsefemizi, gençlerimizi, olimpik değerlerimizi Türk toplumuyla tanıştırmasını bekliyoruz. TikTok'un bize büyük katkı yapacağını düşündük."

TMOK Başkanı, TikTok ile iş birliklerinin ilk denemesini 24 Ağustos Pazar günkü Boğaziçi Yüzme Yarışları'nda yapacaklarını vurguladı.

"Sadece içerik planlaması yapılmayacak"

Barış Aldanmaz ise TMOK için sadece içerik planlaması yapmayacaklarının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün büyük ve güzel bir hayalin ilk adımını atıyoruz. Bu sadece içerik planlamasından olacak bir iş birliği değil. Çok daha geniş bir çerçevede spora, sporculara ve sporun getirdiği ilkelere olan inancımızın çok büyük bir göstergesi. Bu projede yer almaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu iş birliğini TikTok'un Türkiye'deki spor kültürüne duyduğu saygının ve bu kültürü daha geniş topluluklara yaymayla ilgili olan tutkusunun net bir ifadesi olarak görüyorum."

"Amacımız spor kültürünü yaymak"

Barış Aldanmaz, söz konusu projeyle temel amaçlarının Türkiye'deki spor kültürünü bütün araçlarını kullanarak topluma yaymak olduğunu kaydetti:

"Bu projedeki temel amacımız, Türkiye'deki spor kültürünü elimizdeki bütün araçları kullanarak ve sporun getirdiği disiplin, çalışmak, inanmak, azim gibi değerleri olabildiğince topluluklarımıza yaymaya çalışmak. Bizim en temel becerilerimizden bir tanesi etkileşimimiz ve erişimimiz.

Şu anda globalde 1 milyardan fazla insan platformumuzda günde ortalama bir film süresi kadar vakit geçiriyor. Fakat rakamlarla ölçülemeyen, belki de bir o kadar değerli bir diğer becerimiz de doğallığımız. TikTok'ta her gün milyarlarca insan kendi dillerinden, kendi hikayelerini, kendi topluluklarına anlatmaya çalışıyorlar. İşte burada yapmaya çalıştığımız, bu erişim ve etkileşim becerisi ile doğallığı birleştirip bunu spor iletişimine de taşımak."

"Bu bizim için herhangi bir proje değil"

Aldanmaz, olimpik sporcuların sponsor desteğinin artmasını da hedeflediklerini vurguladı:

"Bu iş birliğine Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'yla başlayarak 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları sonuna kadar milli sporcularımızın tüm yolculuğunu platformumuzda paylaşarak topluluklarımıza ilham vermek istiyoruz. Bu süreçteki olimpik başarılarımızı global arenaya elimizden geldiğince taşımaya çalışmayı hedefliyoruz. Ayrıca birlikte çalıştığımız 10 binden fazla markamızı bu iş birliğine dahil ederek bir ekosistem oluşturmak ve sporcularımıza olabildiğince fazla sponsorluk imkanı oluşturmaya çalışmayı amaçlıyoruz. Kullanıcılar için doğallık ne kadar önemliyse markalarımız için de aynı. Sporcu hikayeleri platformumuzda yaşamaya başladıkça markalarımızın da bu yolculuğa dahil olacağına inanıyorum. Bu bizim için herhangi bir proje değil. Tüm ekibin tutkuyla sarılıp, çalışacağı bir proje." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok heyecan verici bir proje"

TMOK yöneticisi eski milli basketbolcu Birsel Vardarlı Demirmen, iş birliğinin heyecan verici olduğunu belirtip, dijital platformların önemine değindi:

"Çok heyecan verici bir proje. Ben de 2 defa olimpiyat görmüş bir sporcu olarak çok etkilendim. Artık günümüz dünyasında dijital platformun ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. TMOK olarak en önemli hedeflerimizden birisi spor kültürünü oluşturmak, sporu yaymak, her çocuğu ve gence dokunabilmek, onların spor yapmasını sağlayabilmek. Bunu da TikTok'la başaracağını düşünüyorum. Olimpizmin değerlerini yeni nesillere TikTok'un ürettiği içeriklerle anlatacağımızı düşünüyorum."