TOD çöktü mü? beIN Sports uygulaması neden açılmıyor? beIN Connect niye hata veriyor?
Fenerbahçe Gazianetp FK maçını TOD ve beIN Sports uygulaması üzerinden izlemek isteyenler hata ile karşılaşıyor. Sosyal medyada sık sık şikayet gelirken "TOD çöktü mü? beIN Sports uygulaması neden açılmıyor" soruları peş peşe geliyor.
TOD ve beIN Sports'a Fenerbahçe Gaziantep FK maçını izlemek için webden, tabletten ve mobilden girmeye çalışanlar hata ile karşılaşıyor. Mücadeleyi izleyemeyen üyeler sorun olduğunu bildirirken problemin neden kaynaklandığını öğrenmeye çalışıyorlar.
TOD neden çöktü?
Kullanıcılar "Bir hata oluştu, lütfen tekrar deneyiniz" uyarısı ile karşılaşırken beIN Sports yetkilerinden henüz konuya ilişkin açıklama gelmedi. Sorunun altyapıdan kaynaklandığı tahmin ediliyor.
