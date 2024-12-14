TOGG, Bursaspor’a şort ve tribün sponsoru oldu

Bursa'da üretilen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Bursaspor'a şort ve tribün isim sponsoru oldu. Nesine 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Bursaspor ile TOGG arasında yapılan sponsorluk anlaşması, ligin 15. haftasında oynanan Karşıyaka maçı öncesinde duyuruldu.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, anlaşma ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. TOGG üst yöneticisi Gürcan Karakaş’ın da katıldığı açıklamalarda, anlaşmanın her iki taraf için de olumlu sonuçlar doğurması temennisi dile getirildi.

TOGG'dan destek mesajı

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, sponsorluğun her iki taraf için de hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Gücünü milletimizden alan ve küresel vizyonla birleştiren bir şirket olarak bölgemizi, ekosistemimizi ve bölge insanımızı desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle köklerimizin bulunduğu Bursa ilimizin spor kulübü Bursaspor'a sponsorluğumuzun da katkılarıyla üstün başarılar diliyorum" dedi.

Bursaspor’dan moral artışı

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ise TOGG ile yapılan sponsorluk anlaşmasının camiaya moral verdiğini belirtti. "Türkiye'nin en önemli yerli ve milli markası TOGG ile şort ve tribün isim sponsorluğu anlaşması yapmak bizler için gurur verici oldu. Bize moral oldu. Süper Lig yolunda, bu güzel gidişatımızda TOGG gibi güçlü bir markanın işbirliği, inşallah hepimizi, camiamızı cesaretlendirdi. Bu birlikteliğin uzun yıllar devam etmesini arzu ediyorum" diye konuştu.

Başkan Çelik ayrıca, TOGG ailesine teşekkür ederek, kulüp ve marka arasında uzun süreli ve başarılı bir işbirliği temennisinde bulundu.