Tokyo Olimpiyatları'na katılacak sporcu sayısı 58'e yükseldi

24 Temmuz 2020

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs COVID-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen "2020 Tokyo Olimpiyatları"na şu ana kadar Türkiye, 11 spor branşında 58 sporcuyla vize aldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 32. Yaz Olimpiyatları'na Türk sporcuların kota alma mücadelesi, pandemi nedeniyle turnuva ve yarışlara ara verilmesine karşın halen devam ediyor.

Türkiye adına "2020 Tokyo Olimpiyatları" için şu ana kadar 11 branşta 58 sporcu katılım hakkı kazandı. Artistik cimnastikte biri kadın 4, atıcılıkta 4, atletizmde 3'ü kadın 12, boksta 1, bisiklette 2, güreşte 4, karatede 3'ü kadın 5, tekvandoda 4 (hepsi kadın), yelkende 2'si kadın 5, yüzmede 3'ü kadın 5 ve voleybolda Kadın Milli Takımı 12 sporcu Türkiye için olimpiyatlarda yarışacak.

2016 Rio Olimpiyatları'na 103 kişilik (48 kadın, 55 erkek) sporcu kafilesiyle katılan Türkiye, 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanmıştı.

Kota alan sporcular

Artistik cimnastikte "Tokyo 2020" için kota alan Türk sporcular, Nazlı Savranbaşı (genel tasnif), Ferhat Arıcan (genel tasnif), İbrahim Çolak (halka), Ahmet Önder (paralel bar) oldu.

Atıcılıkta, Özgür Varlık (25 metre çabuk atış tabanca), İsmail Keleş (10 metre havalı tabanca), Yusuf Dikeç (10 metre havalı tabanca), Ömer Akgün (10 metre havalı tüfek) disiplinlerinde olimpiyat vizesi aldı.

Atletizm: Kaan Kigen Özbilen (maraton), Yavuz Ağralı (maraton), Polat Kemboi Arıkan (maraton), Mert Girmalegesse (maraton), Yasemin Can (5 bin ve 10 bin metre), Eda Tuğsuz (cirit atma), Ramil Guliyev (200 metre), Meryem Bekmez (yürüyüş), Özkan Baltacı (çekiç atma), Necati Er (3 adım atlama), Salih Korkmaz (yürüyüş), Yasmani Copello (400 metre engelli), Eşref Apak (çekiç atma).

Atletizm branşında düzenlenecek bireysel yarışmalara bir ülkeden maksimum 3 sporcu katılabilmektedir. Maratonda 4 milli sporcu olimpiyat barajını geçerken, oyunlara katılacak sporcular Atletizm Federasyonunun yapacağı seçme sonucunda belirlenecektir.

Bisiklet branşında Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) listesine göre ülke olarak 2 kişilik kota kazanıldı.

Güreş: Rıza Kayaalp (grekoromen 130 kilo), Cenk İldem (grekoromen 97 kilo), Süleyman Atlı (serbest stil 57 kilo), Taha Akgül (serbest stil 125 kilo).

Karate: Serap Özçelik Arapoğlu (kadınlar 55 kilo), Merve Çoban (kadınlar 61 kilo), Meltem Hocaoğlu Akyol (kadınlar +61 kilo), Uğur Aktaş (erkekler +75 kilo), Ali Sofuoğlu (erkekler kata).

"Tokyo 2020'nin ertelenmesi sebebiyle Dünya Karate Federasyonunun (WKF) 20 Mayıs'ta aldığı kararla, Olimpik Sıralama Listesi'nin kesinleşeceği tarihte değişikliğe gittiği ve yeni tarihi Mayıs 2021 olarak açıkladığı bildirildi.

Tekvando: Rukiye Yıldırım (kadınlar 49 kilo), Nur Tatar (kadınlar 67 kilo), Nafia Kuş (kadınlar +67 kilo), Hatice Kübra İlgün (kadınlar 57 kilo).

A Milli Kadın Voleybol Takımı kotayı alan tek takım

Voleybol: A Milli Kadın Voleybol Takımı CEV Tokyo 2020 Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri final mücadelesinde Almanya'yı 3-0 yenerek şampiyon olmasıyla olimpiyat vizesini takım olarak (12 sporcu) kazandı.

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyatları için şu ana kadar takım sporlarında tek kotayı kadınlar voleybolda elde etti.

Ay-yıldızlı ekip tarihinde ilk kez 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'na katılmıştı. Rio 2016'ya katılamayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 8 yıl sonra ikinci kez olimpiyatlara katılarak ülkeyi temsil edecek.

Yelken: Ecem Güzel (laser radial), Alican Kaynar (finn), Deniz Çınar (470), Ateş Çınar (470), Dilara Uralp (rüzgar sörfü).

Yüzme: Berkay Ömer Öğretir (100 metre kurbağalama), Viktoria Zeynep Güneş (200 metre karışık), Beril Böcekler (800 ve 1500 metre serbest), Emre Sakçı (100 metre kurbağalama), Merve Tuncel (1500 metre serbest).

2016 Rio Olimpiyatları'na 103 kişilik (48 kadın, 55 erkek) kadroyla katılan Türkiye, 33 branşın yanı sıra sportif tırmanış, karate, kaykay ve dalga sörfün olimpik programa ilk kez, beyzbol/softbolun ise yeniden dahil edildiği Tokyo 2020'de daha fazla sporcu ile yarışmayı hedefliyor.

Kalan kota durumu

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve ilgili uluslararası federasyonlar, akreditasyon işlemlerinde, kesin isim listelerinin teslim edileceği son tarihi 5 Temmuz 2021 olarak ve kota yarışmaları döneminin bitiş tarihini 29 Haziran 2021 olarak güncelledi.

Şimdiye kadar toplam kotaların yüzde 57'sinin kazanıldığı ve ülke kotası veya sporcu kotası olarak dağıtıldığı belirtildi. Kota kazanan tüm ülkeler ve sporcuların haklarını koruyacakları kaydedildi.

Henüz dağıtılmayan, toplam kotaların yüzde 43'ünü oluşturan kotaların dağıtımı konusunda ilgili uluslararası federasyonlar halihazırdaki katılım kriterlerini kullanmaya çalışacak. Ancak gerekli olduğu taktirde katılım kriterlerinde değişiklikler yapılabilecek. İptal edilen kota yarışmaları yerine dünya sıralaması dereceleri kullanılarak, ülke kotalarının sporcu kotalarına dönüşebileceği de belirtiliyor.

Kaynak: AA