Tokyo Olimpiyatları'nda COVID-19 kabusu

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 8 kişide daha COVID-19 tespit edildiğini açıkladı.

Buna göre virüse yakalananlar arasında başkent sahilindeki olimpiyat semtinde barınan iki sporcu da yer alıyor.

Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 87'ye çıktı.

2021 yazına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın açılış töreni, yarın başkentteki Ulusal Stadyum'da yapılacak.

Vaka sayısının artması Japonya'da endişe ile izleniyor

Öte yandan Japonya'da uzmanlar, COVID-19 vakalarının artış trendini koruması halinde sağlık altyapısının zorlanacağını söyledi.

Tokyo'daki vaka seyrini inceleyen uzmanlardan Toho Üniversitesinden Prof. Kazuhiro Tateda, başkentin salgının 4. dalgasını yaşadığını kaydetti.

Kazuhiro, "Yetkililer, olimpiyat delegasyonlarının Japonya'ya gelişinden beri enfeksiyonu tespit edebildiler, vakaları mümkün olduğunca hızlı şekilde saptamak ve salgını kontrol altında tutabilmek için bunu sürdürmek zorundayız." dedi.

Artış göstermesi halinde vakaların sadece olimpiyat semti bölgesini değil, başkentin diğer noktalarını da tehdit edebileceğine dikkati çeken Kazuhiro, "İnsanlar, acıkmak gibi basit sebeplerle de olsa 'bulundukları balonu' terk edebilir ve halkla temasa girebilir. Bu gibi riskleri yok etmek oldukça zor." dedi.