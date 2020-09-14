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Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı fesih ederek ayrılan Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu.

Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu
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Sarı-lacivertlilerin yeni sezon planlamasında yer almayan ve takımdan gönderilen Tolgay Arslan, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile anlaştı.

İtalyan ekibi Tolgay Arslan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Borussia Dortmund altyapısında başlayan, Alemannia Aachen, Hamburg, Beşiktaş formalarını giyen 30 yaşındaki orta saha Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıkarken, 2 gol, 1 asistle takıına katkı sağladı.

Fenerbahçe transfer Tolgay Arslan'ın yeni takımı Udinese Tolgay Arslan

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