Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı fesih ederek ayrılan Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu.
Sarı-lacivertlilerin yeni sezon planlamasında yer almayan ve takımdan gönderilen Tolgay Arslan, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile anlaştı.
İtalyan ekibi Tolgay Arslan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Futbola Borussia Dortmund altyapısında başlayan, Alemannia Aachen, Hamburg, Beşiktaş formalarını giyen 30 yaşındaki orta saha Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıkarken, 2 gol, 1 asistle takıına katkı sağladı.