Tosic'den veda mesajı

18 Mayıs 2018

Beşiktaş, Dusco Tosic'in transferi için Çin ekibi Guangzhou ile görüşmelere başladığını borsaya bildirdi.

Siyah beyazlı kulüp tarafından KAP'a yapılana açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dusco Tosic'in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

"Bir kere kartal her zaman kartal"

Tosic Instagram hesabından bir veda mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Nereden başlayacağımı bilmiyorum.Bu kulüp ve taraflarlar için ne desem çok az 3 yıl boyunca türkiyenin en büyük kulübü olan bjk forması giymek ve bu büyük taraflarlar önünde maçlara çıkmak benim için her zaman gurur vericiydi.Lütfen bu sene şampiyon olamadığımız için üzülmeyin biz takım olarak elimizden gelen herşeyi yaptık, maalesef başaramadık.Bu kulüp ve bu taraflar herşeyin en iyisini hakediyor.Sİz bu takımın,teknik direktörünün ve kulüp başkanının her zaman arkasında durun.Siz her zaman iyi ve kötü zamanımda arkamda durdunuz onun için sizlere çok teşekkür ediyorum.Her maça sizin bu manevi desteğinizle çıkmam , içimdeki bjk sevgisini gittikçe büyüttü.Bu sevgiyi her maça çıktığımda ortaya koymaya çalıştım.Beşiktaş benim için bir aile gibi oldu gidiyorum lakin uzaktada olsam içimdeki beşiktaş sevgisi her zaman kalacak uzaktanda olsa sevmeye devam edeceğim.



Bir kere kartal her zaman kartal..."

2015 yılında bonservissiz şekilde Beşiktaş’a transfer olan Tosic, bu sezon ligde oynadığı 25 maçta 5 gol attı.

Beşiktaş formasıyla 2015-16 ve 2016-17 sezonunda lig şampiyonluğu yaşayan Sırp oyuncu, 2006-07 sezonunda Sochaux formasıyla Fransa Kupası, 2008-09’da Werder Bremen ile Almanya Kupası şampiyonlukları yaşadı.