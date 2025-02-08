Trabzon Yarı Maratonu’na isim sponsoru oldu

Hayati ARIGAN

Trabzon’un, olimpik spor altyapısına sahip şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Tıpkı İstanbul Maratonu gibi, Trabzon Yarı Maratonu’nun da uluslararası boyutta daha büyük bir organizasyona dönüşmesini hedefliyoruz. Trabzon, sadece bir spor kenti değil, aynı zamanda spor turizmi açısından da büyük bir potansiyele sahip” diye konuştu.

VakıfBank olarak toplumsal fayda sağlayan her projenin paydaşı olduklarını dile getiren VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan ise “Spor alanında, VakıfBank Voleybol Takımı olarak 38 yıldır uluslararası arenada Türk kadınının gücünü tüm dünyaya göstermiş bir marka konumundayız. Bu projede yer alma nedenimiz, Trabzon’un tarihi, kültürel mirası, mücadeleci ruhu ve barışçıl yaklaşımını yansıtan bu maratona VakıfBank olarak katkı sağlamayı istememizdir” diye konuştu.

Trabzon’da dikkat çeken bir başka önemli detayın ise Türkiye’de tek olarak düzenlenen çeyrek maratonun da burada yapılması olduğuna dikkat çeken Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ şunları dedi; “Karadeniz’in zorlu coğrafyasında böyle bir yarışın önemli bir motivasyon kaynağı oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu yıl yapılan Trabzon Yarı Maratonu’nu, Atletizm Federasyonu olarak global yarış takvimine ekledik. Bu sayede, dünyanın farklı bölgelerinden sporcular yarışa katılmaya başladı.”