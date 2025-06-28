Trabzon'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Yelken Yarışları başladı
Trabzon'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yelken yarışlarına 32 sporcu katıldı. Etkinlikler kapsamında yarın 6 yarış daha yapılacak.
Trabzon'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yelken yarışları düzenlendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu ile Akyazı Yelken ve Su Sporları Kulübünce organize edilen yarışlara, Akyazı Spor Kompleksi mevkisinden start verildi.
Yarın 6 yarış daha yapılacak
Yarışlara, Akçaabat Yelken Spor Kulübü, Beşikdüzü Yelken ve Doğa Sporları Kulübü, Trabzon Fatih Gençlik Spor Kulübü ve Akyazı Yelken Spor Kulübünden 32 sporcu katıldı.
"Optimist" ve "laser" branşlarındaki yarışlar, yarın sona erecek.
Akyazı Yelken Spor Kulübü Başkanı Adil Duman, açık denizdeki parkurda yarın 6 yarış daha gerçekleştirileceğini ifade etti.