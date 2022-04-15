Trabzonspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1
Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, ilk yarısında 1-0 geriye düştüğü maçta, Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
18. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hamsik'in şutunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45. dakikada Yusuf Erdoğan'ın Münir Levent'i düşürmesi sonucu hakem önce penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR incelemesi neticesinde faulün ceza sahası dışında gerçekleştiğine karar verildi. Serbest vuruşta topun başına geçen Biglia, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
53 dakikada. Nwakaeme'nin sol taraftan ortasında müsait pozisyondaki Peres'in vuruşunda meşin yuvarlak üsttün auta çıktı
58 dakikada. Hamsık'in ceza sahası içine ortasında Vısca geriye çıkardı. Denswil'in yerden vuruşunda kale sahasındaki Hugo, ayağının içiyle meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-1
67 dakikada. Caner'in uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
75 dakikada. Bakasetas'ın sol taraftan ortasında Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak havalandı. Kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
77 dakikada. Hızlı gelişen Karagümrük atağında ceza sahası içinde topla bululşn Samet Onur sol ayağıyla vurdu ancak top direkten oyun alanına döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
90 dakikada. Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından sert şutu kaleci Viviano'da kaldı.
90+1 dakikada. Fatih Karagümrük'ün sağ taraftan kullandığı korner atışında Burak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.
Stat: Medical Park
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Murat Tuğberk Curbay xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Peres xx, Hüseyin Türkmen x (Yusuf Erdoğan dk. 7 x, Abdulkadir Ömür dk. 45 x), Hugo xx, Denswill xx, Dorukhan xx, Hamsik xx (Koita dk. 85 ?), Bakasetas x, Visca xx, Djaniny x (Kouassi dk. 90 ?), Cornelius xx (Nwakaeme dk. 46 x)
Yedekler: Erce, Siopis, Ahmetcan Kaplan, Yunus Mallı, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Biraschi xx, Burak xx, Luckassen xx, Caner xx, Biglia xx, Ahmed Musa xx (Toure dk. 73 x), Bistrovic xx, Levent xx (Samed Onur dk. 73 x), Karamoh x (Borini dk. 61 x), Pesic xx
Yedekler: Muzaffer, Utku, Salih Dursun, Alparslan, Bahattin, Yannis Salibur
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Biglia (dk. 45) (Fatih Karagümrük), Vitor Hugo (dk. 58) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Pesic, Biraschi, Luckassen (Fatih Karagümrük), Yusuf Erdoğan (Trabzonspor)