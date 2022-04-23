Trabzonspor, Adana Demirspor'u devirdi; Şampiyonluğa '1' kaldı
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 yendi. Böyle Trabzobspor, kalan 4 maçta 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, Trabzonspor'u konuk etti. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bordo - mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Bruno Peres, 12. dakikada Andreas Cornelius ve 61. dakikada Djaniny kaydetti. Adana Demirspor'un tek sayısı 75. dakikada Matias Vargas'tan geldi.
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Deli (Dk. 46 Tayyip Talha Sanuç), Samet Akaydın, Rassoul (Dk. 70 Alper Uludağ), Gökhan İnler, Bjarnason (Dk. 88 Dokovic), Akintola (Dk. 70 Erhun Aksel Öztümer), Vargas, Yunus Akgün, Assombalonga (Dk. 83 Remy)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres (Dk. 30 Ahmetcan Kaplan), Hugo, Denswil, Siopis, Dorukhan Toköz, Hamsik (Dk. 88 Berat Özdemir), Abdülkadir Ömür (Dk. 46 Bakasetas), Visca (Dk. 79 Yusuf Erdoğan), Kouassi (Dk. 46 Djaniny), Cornelius
Goller: Dk. 7 Peres, Dk. 12 Cornelius, Dk. 61 Djaniny (Trabzonspor), Dk. 75 Vargas (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 2 Deli (Adana Demirspor), Dk. 86 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)