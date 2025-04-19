Trabzonspor, Adana deplasmanından galibiyetle ayrıldı
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
54. dakikada Cihan Çanak'ın sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Ozan Tufan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
59. dakikada kornerden gelen topa Batagov'un ceza sahasında gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
68. dakikada ceza sahasında topla buluşan Visca'nın vuruşunda kaleci Murat Uğur Eser topu kurtardı.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.