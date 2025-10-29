Trabzonspor altyapısında yeni vizyon: “Üreten kulüp” modeli

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün vizyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Trabzonspor Dergisi’ne konuşan Doğan, hem mevcut kadro yapılanmasını hem de kulübün genç yetenek politikalarını anlattı.

Doğan, takımın son dönemde sahada umut verici bir tablo çizdiğini belirterek, “Gençlik enerjisi ve tecrübenin harmanlandığı bu yapı, kendi hikayesini yazmaya başladı. Bu hikaye sabırla büyüyecek” dedi.

“Genç yetenekleri en erken aşamada tespit edeceğiz”

Başkan Doğan, Avrupa futbolunda Benfica ve Sporting Lizbon gibi kulüplerin başarıya ulaşmasında genç oyuncu sistemlerinin önemli rol oynadığına dikkat çekti.

“Biz de Trabzonspor olarak bu vizyonu benimsiyoruz. Teknik direktörümüz Fatih Tekke ile yürüttüğümüz planlama sürdürülebilir bir futbol modeline dayanıyor. Genç oyuncuların gelişimini merkeze alan, tecrübeyle yoğrulmuş bu yapı, kulübümüzün geleceğini şekillendirecek.”

Doğan, kulübün artık sadece Türkiye sınırlarında değil, dünyanın her köşesinde yetenek avına çıkacağını vurguladı:

“Artık dünyanın her köşesine açılıyoruz. Hangi turnuva olursa olsun scout ekibimiz orada olacak. Genç ve gelecek vadeden yetenekleri en erken aşamada tespit edip takımımıza kazandıracağız.”

“Altyapımızdan üretmeyi sürdüreceğiz”

Doğan, yalnızca dış transferlere odaklanmayacaklarını da belirterek, Trabzonspor’un kendi altyapısından yetişen gençleri ön plana çıkaracağını söyledi:

“Sadece dışarıdan oyuncu bulmakla yetinmeyeceğiz, kendi altyapımızdan da üretmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Trabzon’un ruhunu taşıyan gençleri futbol sahnesine çıkaracağız.”

Başkan Doğan, bu anlayışla Trabzonspor karakterini yeniden belirgin hale getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi:

“Trabzonspor karakterini yeniden belirgin kılacağız. Kulübün değerleriyle yetişmiş oyuncularımız, hem sahada hem kültürde bu kimliği temsil edecek.”

“Taraftarımız bu sürecin parçası olmalı”

Doğan, taraftarların da bu dönüşümün en önemli parçası olduğunu vurguladı:

“Trabzonspor camiası birlik olduğunda her zaman büyük işler başardı. Tribünlerin son maçlarda beklenen ölçüde dolmaması bizi üzdü ama bundan sonra stadın tamamen dolacağına inanıyorum.”

“Başarı, inanç ve akılla gelecek”

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor’un geleceğini “akıl, inanç ve birlik” temelleri üzerine inşa ettiklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Trabzonspor kendi değerlerine yaslanan bir camiadır. Hep birlikte yürürsek başarı kaçınılmaz olur.”