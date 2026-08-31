Trabzonspor, Amedspor deplasmanından puansız dönüyor
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakika Trabzonspor yarı alanında rakibinden topu kapan Fabinho, pasını Muçi’ye aktardı. Muçi’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Mohamed Salah, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 0-1
25. dakika kaleci Onana, Trabzonspor yarı sahasında açılarak sağ kanatta bulunan Onuachu’ya doğru uzun bir top gönderdi. Seken top Ballet’nin önünde kaldı. Onana’nın henüz kalesine dönemediğini gören Ballet, orta sahadan kaleyi yoklarken meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
38. dakika hızlı gelişen Amed Sportif Faaliyetler atağında, Dia Saba’nın pasıyla topla buluşan Sor, sol kanattan içeriye kat etti. Sor’un şutunda, sağına uzanan kaleci Onana topu köşeden çıkardı.
45+2. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Dia Saba, sağ ayağıyla ortasını yaptı. Kale sahası yakınında bulunan Melih’ten seken top sonrası hakem Atilla Karaoğlan, Melih’in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.
45+5. dakikada penaltıyı kullanan Mbaye Diagne'nın vuruşunda Onana penaltıyı kurtardı. Pozisyonu takip eden Sor, topu ağlara gönderdi: 1-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
70. dakikada Trabzonspor atağında Ozan Tufan'ın sert şutunda kaleci Lafont, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
74. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Dia Saba'nın vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.
90. dakikada Mehmet Yeşil'in pasında Orban, kale önünde topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetler'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.