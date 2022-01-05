Trabzonspor anlaşmayı duyurdu: Visca için 4 milyon 300 bin Euro ödenecek

Trabzonspor, Visca için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, kulübümüze transferi konusunda Başakşehir ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Başakşehir'e sözleşme fesih bedeli olarak, 3 (üç) taksit halinde toplam 4 milyon 300 bin Euro ödenecektir." denildi.