Trabzonspor anlaşmayı duyurdu: Visca için 4 milyon 300 bin Euro ödenecek
Trabzonspor, Visca'nın, transferi konusunda Başakşehir ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
İHA
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Trabzonspor, Visca için anlaşma sağlandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, kulübümüze transferi konusunda Başakşehir ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Başakşehir'e sözleşme fesih bedeli olarak, 3 (üç) taksit halinde toplam 4 milyon 300 bin Euro ödenecektir." denildi.