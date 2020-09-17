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Trabzonspor Benik Afobe'yi KAP'a bildirdi

Alexander Sørloth ile yollarını ayırlamaya hazırlanan Trabzonspor forvete takviye yaptı.

Trabzonspor Benik Afobe'yi KAP'a bildirdi
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Bordo-mavililer bonservisi Stoke City'de olan Benik Afobe'yi kiraladığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Benik Afobe’nin kulübümüze transferi konusunda İngiltere’nin Stoke City Kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Benik Afobe ile 1 yıllık anlaşma yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kariyeri boyunca 327 resmi maça çıkan 27 yaşındaki İngiliz futbolcu, bu maçlarda 89 gol atarken, 30 asist yaptı.

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