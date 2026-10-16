Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TS - BJK maç tarihi ve saati...

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Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da hedefi 3 puan... Milyonları ekrana kilitleyecek dev derbi için nefesler tutulurken "Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğun şekilde geliyor.

Trabzonspor - Beşiktaş maç tarihi ve saati...

Trabzonspor Beşiktaş maçı 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Dev derbiyi beIN SPORT 1 kanalı canlı yayınlayacak.

142. randevu

İki Kulüp bu zamana kadar 141 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş 56, Trabzonspor ise 47 maçta rakibine üstünlük sağladı. 38 maç ise beraberlikle sonuçlandı.