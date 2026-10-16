Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TS - BJK maç tarihi ve saati...
Süper Lig'de bu hafta dev derbi futbolseverleri bekliyor. Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Her iki kulüp de Avrupa'da aldığı galibiyetle moralli şekilde sahaya çıkacak. Mücadele tarihi, saati ve kanalı merak ediliyor. İşte "Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunun yanıtı...
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da hedefi 3 puan... Milyonları ekrana kilitleyecek dev derbi için nefesler tutulurken "Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğun şekilde geliyor.
Trabzonspor - Beşiktaş maç tarihi ve saati...
Trabzonspor Beşiktaş maçı 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Dev derbiyi beIN SPORT 1 kanalı canlı yayınlayacak.
142. randevu
İki Kulüp bu zamana kadar 141 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş 56, Trabzonspor ise 47 maçta rakibine üstünlük sağladı. 38 maç ise beraberlikle sonuçlandı.