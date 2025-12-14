Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TS - BJK muhtemel 11'i

Süper Lig'de dev derbi... 2. Sıradaki Trabzonspor sahasında 5. sırada yer alan Beşiktaş'ı konuk ediyor. Taraflı tarafsız milyonlarca futbolsever bu maçı heyecanla bekliyor. Şampiyonluk yarışındaki kritik mücadeleye futbol tutkunları tanıklık etmek isterken "Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak" sorusu gündemden düşmüyor.

Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Muhtemel 11'ler...

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Salih, Orkun, El Bilal Toure, Abraham.

142. randevu

Beşiktaş ile Trabzonspor, 142. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 141 maçta siyah-beyazlılar 57 galibiyet elde ederken, bordo-mavililer 48 kez sahadan üstün ayrıldı. 36 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 195 gol kaydederken, Trabzonspor 160 golle rakibine yanıt verdi.

Ligde 105. kez rakipler

İki takım, Süper Lig tarihinde 105. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 104 lig maçında Beşiktaş’ın 39, Trabzonspor’un ise 37 galibiyeti bulunuyor. 28 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar bu süreçte 147 gol atarken, Karadeniz temsilcisi 120 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Beşiktaş, İstanbul’daki mücadeleyi 2-1 kazanırken, Trabzon’da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.