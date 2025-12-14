Trabzonspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor-Beşiktaş maçında golleri kim attı? Trabzonspor-Beşiktaş maçının sonucu ne? Golleri kim attı?

Trabzonspor-Beşiktaş maçı nefes kesti! Tam 6 gol
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Müsabaka 3-3 beraberlikle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Augusto’nun ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda top kaleci Ersin'de kaldı.
18. dakikada sol taraftan Cerny’nin ortasında Bilal Toure'nin omuzuyla indirdiği topa Abraham’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
22. dakikada Trabzonspor’un uzaklaştıramadığı topu Bilal Touere, ceza sahası içindeki Cerny kazandırdı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana’nın solundan filelerle buluştu. 0-2
25. dakikada Beşiktaş savunmasının kafa ile uzaklaştırmak istediği top Muçi’nin önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
31. dakikada Orkun'un pasında soldan ceza sahasına giren Rashica’nın arka direğe pasında Cerny meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3
37. dakikada Bilal Toure’nin Ozan Tufan’a yaptığı faul sonrası VAR'a giden hakem Ali Şansalan, pozisyonu izledikten sonra Toure'yi kırmızı kartla oyundan attı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Orkun Kökçü’nün pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Cerny'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'dan döndü.
50. dakikada Ozan Tufan’ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
63. dakikada Zubkov'un ceza sahası dışında sert vuruşunda Oulai'ye çarpan meşin yuvarlak yön değiştirerek ağlara gitti. 2-3
71. dakikada Bouchouari'nin uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destenoğlu'nda kaldı.
81. dakikada Oulai'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
84. dakikada Oulai’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Zubkov’un ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destenoğlu'nun sağından ağlarla buluştu. 3-3
90. dakikada Zubkov'un vuruşunda kaleci Ersin'den dönen topu kale önünde bulunan Augusto tamamlamak istedi. Yine Ersin'in müdahalesiyle meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.