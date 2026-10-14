Trabzonspor-Beşiktaş maçında deplasman yasağı kalktı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takım taraftarlarının alınması kararlaştırıldı.
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinden yapılan açıklamaya göre İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Tahir Şahin başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Kurul üyelerinin katıldığı toplantıda, iki kulübün talebi doğrultusunda Beşiktaş taraftarlarının karşılaşmaya alınması uygun görüldü.
Açıklamada, maçı misafir takım tribününden yaklaşık 2 bin Beşiktaş taraftarının izleyebileceği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA