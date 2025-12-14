Google Haberler

Trabzonspor-Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Heyecan dolu maç için tarafların ilk 11'i ise belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bugün Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın ilk 11'i şu şekildi:

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Cerny, El Bilal, Abraham.

