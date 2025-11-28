Trabzonspor, Coca-Cola’nın sponsorluk teklifini geri çevirdi
Trabzonspor Kulübü, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddetti. Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, teklifin geri çevrilmesinde Gazze’de yaşananlara ilişkin hassasiyetlerinin belirleyici olduğunu söyledi.
Doğan, "Filistin'de, Gazze'de yaşananlar belli. Gönlüm böyle bir anlaşmaya el vermedi" dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA