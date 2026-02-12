Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig yarışını yakından ilgilendiren mücadele
Fatih Tekke yönetiminde bordo mavililer 45 puan toplarken, sarı lacivertliler ise Domenico Tedesco önderliğinde 49 puanla haftaya girdi. İki takım da 52 puanlı lider Galatasaray'ın gerisinde bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
Diğer maçların hakemleri
Galatasaray-Eyüpspor mücadelesini Çağdaş Altay, Başakşehir-Beşiktaş mücadelesini ise Mehmet Türkmen Yönetecek.
Diğer maçların hakemleri şu şekilde: