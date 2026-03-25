Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi hangi tarihte?

Süper Lig'de iki derbi aynı haftada yaşanacak. İlk olarak Trabzonspor sahasında Galatasaray2ı ağırlayacak. Ligin kaderini doğrudan etkileyen bu maç için sabırsızlık gitgide artarken "Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta" sorusu da sıklaşıyor.

Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman?

Trabzonspor Galatasaray maçı 4 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı ve şifreli yayınlanacak.

145. randevu

İki takım arasından bugün dek 144 maç oynandı. Bu müsabakaların 66'sını Galatasaray, 45'ini Trabzonspor kazanırken 33 maç da berabere bitti. Yapılan bu maçlarda Galatasaray 198 gol kaydederken, Trabzonspor 160 gol attı.