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Trabzonspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma öncesi iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

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Trabzonspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor'un ilk 11'i: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Melih, Muçi, Salah, Saviolo, Franculino.

Galatasaray'ın ilk 11'i: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim,Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Leao, Deniz

Kaynak: HABER MERKEZİ
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