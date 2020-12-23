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Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Ligin 15. haftasında Trabzonspor kendi evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Süper Lig'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçta Halil Umut Meler düdük çalacak.

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İlker Takpak üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

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Trabzonspor Galatasaray Halil Umut Meler