Trabzonspor galibiyet serisini 4 maça çıkardı
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Müsabaka bordo-mavili ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Felipe Caleari’nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
5. dakikada savunmadan gönderilen uzun topla ceza sahası içine giren Onuachu’nun vuruşunda top kaleci Felipe Monterio’dan döndü. Dönen savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
12. dakikada Folcarelli’nin pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Augusto’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Felipe Monterio’nun solundan ağlarla buluştu. 1-0
39. dakikada Halil Akbunar’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Gürler’in vuruşunda top kaleci Onana’dan döndü. Devamında ise Thiam’ın kale sahası gönderdiği topu takip eden Yalçın Kayan’ın vuruşunda Onana meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Oluali'nin, orta sahadan kaptığı topla ceza sahası içine girip ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Felipe Monterio'nun solundan ağalarla buluştu. 2-0
70. dakikada Muçi'nin sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Onuachu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Pozisyonun devamında Augusto'nun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.