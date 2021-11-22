Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3-0'la geçti
Lider Trabzonspor, 13. hafta maçında Gaziantep'i ilk yarıda bulduğu 3 golle geçti. İlk yarıda 3 gol bulan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, 19'da perdeyi açtı. 42'de Djaniny skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bitmeden Kuzey'in golcüsü Cornelius sahneye çıktı. İlk yarıda bulduğu 3 golle maçı 3-0 kazanan Trabzonspor liderliğini sürdürdü.
19. dakika: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Abdülkadir Ömür’ün uzak mesafeden kaleye gönderdiği top ağlara gitti: 1-0.
42. dakika: Nwakaeme’nin savunmanın arkasına ortasına iyi hareketlenen Djaniny’in topu kontrol ettikten sonra ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
45. dakika: Nwakaeme’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Djaniny ceza sahası yayından topu Cornelius’a aktardı, onun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.
53. dakika: Maxim’in ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği sert şut yan ağlarda kaldı.
76. dakika: Nwakaeme’nin pasında orta sahadan aldığı topla sol kanattan ceza sahasına giren Djaniny’in sol çaprazdan şutunda Günay meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
STAT: Medical Park
HAKEMLER: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Süleyman Özay
TRABZONSPOR: Arda - Dorukhan (Dk. 87 Serkan), Edgar, Hugo, Trondsen, Berat (Dk. 81 Peres), Siopis, Abdülkadir Ömür (Dk. 81 Yusuf), Djaniny, Nwakaeme (Dk. 87 Yunus), Cornelius, (Dk. 69 Denswil)
GAZİANTEP FK: Günay - Oğuz (Dk. 46 Sagal), Caulker, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca (Dk. 57 Mendyl), Kitsiou, Doğan (Dk. 72 Yusuf), Recep (Dk. 81 Furkan), Maxim, Dicko (Dk. 72 Merkel)
GOLLER: Dk. 19 Abdülkadir Ömür, Dk. 42 Djaniny, Dk. 45 Cornelius (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Dicko, Ertuğrul, Maxim, Djilobodji (Gaziantep FK)