Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep Stadı’nda final mücadelesine çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, saat 20.45’te başlayacak olan final maçını Cihan Aydın yönetecek.
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Ziraat Türkiye Kupası’nın 63. finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gaziantep Stadı’nda 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45’te oynanacak final maçının hakemini duyurdu.
Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.