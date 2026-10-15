Trabzonspor, Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı

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47. dakikada Trabzonspor üçüncü golünü buldu. Pina'nın şutunda kaleci Kreidl'dan dönen topu altıpas içinde Dju dokunarak filelere gönderdi: 0-3.

54. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Pennanen'in sol taraftan kullandığı kornerde top, direkt kaleci Onana'nın üzerinden filelerle buluştu: 1-3.

58. dakikada KuPS Kuopio penaltı kazandı. Eskesen ile ceza alanında girdiği ikili mücadelede Samet Akaydin'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen karşılaşmanın hakemi Ishmael Barbara, penaltı noktasını gösterdi. 59'uncu dakikada Parzyszek'in kullandığı penaltıda, kaleci Onana topu önledi. Dönen topu tekrar bu futbolcu tamamlamak istedi, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

69. dakikada Kujasalo'nun ceza alanı içinden şutunda, kaleci Onana topu kornere çeldi. Kornerde Kamerunlu kaleci, Parzyszek'in şutunda bir kez daha gol izni vermedi.

90+1. dakikada Trabzonspor, skoru 4-1'e getirdi. Muçi'nin sol taraftan pasında Dju, altıpas içerisinde dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

90+6. dakikada ev sahibi ekip, bir kez daha farkı 2'ye indirdi. Engvall'ın ceza alanı içinden sert şutunda, top filelerle buluştu: 2-4.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.