Trabzonspor kripto para çıkartıyor

27 Ağustos 2020

Trabzonspor, Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamayla, taraftarlarına yönelik, 5 yıllık bir kripto token ihracında bulunacağını duyurdu.

Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Socios Services Limited şirketi arasında, taraftar token ihracı konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere toplam beş yıllık bir anlaşma yapılmıştır." ifaderine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "Yapılan anlaşmaya göre, dijital dünyadaki tüm yatırımcılara ve taraftarlarımıza sunulmak üzere toplam 10 milyon adet Trabzonspor taraftar token ihracı yapılacaktır. TRA kısaltma kodu ile dünyanın en büyük kripto para Borsalarında işlem görecek olan "TRA Token"ların arz başlangıç fiyatı 8 TL olarak belirlenmiştir." denildi.

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