Trabzonspor, Malatyaspor'u tek golle geçti

9. dakikada Bakesatas'ın kullandığı serbest vuruşta, baraja da temas eden top üst direğe çarparak kornere çıktı.

23. dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwakame'nin soldan ortasında, altı pas çizgisine yakın noktadan Cornelius dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

29. dakikada Aabid'in soldan ortasına Awuku'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

31. dakikada Nwakaeme'nin şık pasına hareketlenen Abdülkadir Ömür'ün aşırtma vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir'i geçen top üsten auta çıktı.

45+3. Yeni Malatyaspor, önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Soldan çalımlarla çizgiye inen Mounir'in kale önüne çevirdiği topa yakın mesafeden Kubilay Kanatsızkuş'un vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

56. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasına ceza alanı içinde Cornelius'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

61. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta kaleci Ertaç Özbir'den dönen topu Hüseyin Türkmen tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak savunmadan döndü.

75. dakikada Hamsik'in sağdan ortasına ceza alanı içinde Dorukhan Toköz'ün kafa vuruşunda, top üsten auta çıktı.

78. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Nwakame'nin şutunda kaleci Ertaç Özbir'den dönen topu Hamsik tamamladı. Bir kez daha Ertaç'dan dönen topu Cornelius filelere gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

Kalan bölümde her iki takımın da çabaları gol getirmedi ve Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Samet Çiçek

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswil, İsmail Köybaşı, Dorukhan Toköz (Dk. 82 Siopis), Hamsik, Bakasetas (Dk. 86 Berat Özdemir), Abdülkadir Ömür (Dk. 90 Yusuf Sarı), Nwakaeme, Cornelius (Dk. 90 Koita)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Mustafa Eskihellaç, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Awuku, Karim Hafez, Mallan (Dk. 66 Mert Miraç Altıntaş), Aabid, Nshimirimana, Mounir, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 79 Haqi Osman)

Gol: Dk. 23 Cornelius (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Karim Hafez, Dk. 86 Nshimirimana (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)