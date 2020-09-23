Trabzonspor Marko Livaja için devrede

23 Eylül 2020

Benik Afobe'yi renklerine katan ancak gol sorunu yaşamamak adına bir forvet takviyesi daha düşünen Karadeniz Fırtınası, geçtiğimiz sezon AEK formasıyla 15 gol, 12 asist yapan Hırvat golcü Livaja'yı renklerine bağlamak istiyor.

A Spor'un haberine göre, AEK takımı 2018-19 sezonunda Las Palmas'tan 1.8 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı futbolcu için 2 milyon Euro bonservis istiyor.

Bordo-mavililer ise 26 yaşındaki golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.