Trabzonspor, Muhammed Salah'ı KAP'a bildirdi: Yıldız ismin 2 yıllık maliyeti belli oldu

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Trabzonspor, Muhammed Salah transferine ilişkin mali detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Muhammed Salah'a sözleşmesi kapsamında her bir futbol sezonu için 10 milyon euro yıllık garanti ücret ve 7 milyon euro imza ücreti olmak üzere toplam 17 milyon euro garanti ücret ödenecek.

Bunun yanı sıra anlaşma kapsamında futbolcuya, her sezon için sözleşmede belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde performansa dayalı bonus ödemeleri de yapılacak.

İmaj haklarından da pay alacak

KAP açıklamasında, oyuncuyla yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında Trabzonspor'un mağazacılık şirketinde "Muhammed Salah" markasıyla satılacak ürünlerden elde edilen gelirin yüzde 20'sinin futbolcuya ödeneceği belirtildi.

Menajerlik ücreti de açıklandı

Kulüp, transfer kapsamında menajerlik hizmet bedeline ilişkin bilgiyi de paylaştı. Buna göre, menajerlik hizmeti karşılığında oyuncuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacak.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamayla birlikte Muhammed Salah transferinin garanti maliyeti, bonuslar ve diğer ek ödemeler hariç, sezon başına 17 milyon euro olarak netleşmiş oldu.